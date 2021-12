Verhandeln zum Jahresende: Steuerfreie Extras vom Arbeitgeber

Es ist in vielen Firmen eine Tradition: Kurz vorm Jahresende klopft man noch mal bei der Chefin an und fragt, ob nächstes Jahr beim Gehalt nicht vielleicht ein bisschen mehr geht. Oft ist die Führungskraft dann nicht so wahnsinnig erfolgreich, denn wenn Arbeitnehmer 100 Euro netto mehr im Monat wollen, kostet das die Firma oft 200 Euro, wegen der Steuern und Abgaben. Da sind steuerfreie Extras vielleicht die bessere Option. Was möglich ist, erklärt Saidi Sulilatu, Youtuber beim Geldratgeber "Finanztip" im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler.