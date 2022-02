Verfolgte Uiguren: Chinas positive Propaganda rund um Olympia ist falsch

In Peking haben die Olympischen Winterspiele begonnen. Mit einer großen Inszenierung feiert die kommunistische Führung sich selbst. Deutschland hat keine offiziellen Vertreter zur Eröffnungsfeier geschickt, will aber die Spiele auch nicht boykottieren. Kuerban Haiyuer findet das „enttäuschend“, sagte er in SWR Aktuell mit Blick auf die Menschenrechtslage. Kuerban Haiyuer ist Uigure, eine muslimische Minderheit, die in China staatlicher Verfolgung ausgesetzt ist. Das positive Bild der Propaganda, das China zu den olympischen Spielen von sich zeichnet, sei falsch, sagte Kuerban Haiyuer, der seit 16 Jahren im deutschen Exil lebt. In Xinjiang, der Region der Uiguren, habe China „seit 2017 unter der höchstpersönlichen Anordnung des aktuellen chinesischen Präsidenten Xi Jinping mehrere tausend Internierungslager aufgebaut und nach Schätzung von Menschenrechtsorganisationen mehr als drei Millionen Uiguren ohne Gerichtsurteil eingesperrt.“ Warum China die Uiguren verfolgt, darüber hat Kuerban Haiyuer mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.