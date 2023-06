Trikottag: Warum Turnerin Elisabeth Seitz mitmacht

Es ist eine Werbung für die Vereine und den Sport: der erste bundesweite Trikottag. Warum die Kunstturnerin Elisabeth Seitz mitmacht, erzählt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.

In ganz Deutschland steht am Mittwoch (14. Juni) der Sportverein im Mittelpunkt. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) ruft gemeinsam mit den Landessportbünden zum ersten bundesweiten Trikottag auf. Dazu sollen Vereinsmitglieder ihr Sporttrikot anziehen und dadurch die Verbundenheit zu ihrem Heimatverein zeigen. Auch die Kunstturnerin Elisabeth Seitz macht mit. Sie war schon dreimal bei den Olympischen Spielen dabei. Im vergangenen Jahr ist sie Europameisterin am Stufenbarren geworden.

SWR Aktuell: Welches Sportgewand ziehen Sie heute zum Trikottag an?

Elisabeth Seitz: Ich ziehe auf jeden Fall zusätzlich zu meinem Turnanzug, den ich täglich zum Training trage, auch das Vereins-T-Shirt des MTV Stuttgart an. Ich gehöre diesem Verein an und bin sehr dankbar, ein Teil dieses Vereins zu sein.

SWR Aktuell: Tragen Sie das Trikot heute den ganzen Tag? Also auch beim Einkaufen oder wenn Sie Essen gehen?

Seitz: Ich hatte heute nicht vor, Essen zu gehen. Aber beim Einkaufen oder wenn ich sonst noch unterwegs bin, trage ich das die ganze Zeit und sehr gerne.

SWR Aktuell: Wenn Menschen Sie fragen, warum Sie in diesem Sportanzug herumlaufen: Was sagen Sie denen?

Seitz: Dann sage ich den Leuten, dass heute der Trikottag ist. Denn jede Person, die einem Verein angehört, sollte heute mit Stolz zeigen, dass sie das tut und ein Trikot tragen.

SWR Aktuell: Gibt es für Sie ein besonderes Sportkleidungsstück, mit dem Sie einen besonderen Moment Ihrer Sportkarriere verbinden?

Seitz: Ja, definitiv. Zu den Wettkämpfen trage ich immer Turnanzüge und nach erfolgreichen Wettkämpfen bekomme ich dann zu den entsprechenden Turnanzügen eine emotionale Bindung. Der Turnanzug, den ich letztes Jahr bei den Europameisterschaften getragen habe, mit dem ich Europameisterin geworden bin, ist ein ganz spezielles Trikot, das mir am Herzen liegt.

SWR Aktuell: Mit dem Trikottag will der DOSB Werbung für den Vereinssport machen. Sie turnen seit einigen Jahren für den MTV Stuttgart, vorher haben Sie bei der TG Mannheim trainiert. Andere Spitzensportler trainieren mit Privattrainern. Warum sind Sie immer im Verein geblieben?

Seitz: Ich bin im Verein aufgewachsen - damals in Friedrichsfeld, in der Nähe von Mannheim. Für mich ist das eine Gemeinschaft. Gemeinsam macht man Sport. Gemeinsam kann man einer Leidenschaft nachgehen. In Vereinen wird eine so tolle Arbeit geleistet - gerade auch von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich finde, das kann man nicht hochgenug anrechnen.

SWR Aktuell: Wenn man so intensiv trainiert und auf vielen Wettkämpfen wie Sie ist, bleibt dann noch Zeit für das klassische Vereinsleben, dass man auch außerhalb des Trainings mal zusammensitzt?

Seitz: Leider kommt das nicht mehr ganz so häufig vor wie früher. Ich bin jeden Tag in der Turnhalle und versuche, Höchstleistungen zu erbringen. Trotzdem versuche ich immer mal wieder, das "Vereins-Feeling" zurückzugewinnen.

SWR Aktuell: Was war das letzte Vereins-Event, bei dem Sie dabei waren?

Seitz: Wir machen immer ein gemeinsames Essen. Das ist direkt beim MTV Stuttgart am Kräherwald. Da gibt es Pizza. Wir sitzen zusammen und unterhalten uns. Ich freue mich sehr, wenn wir das bald wieder machen.

SWR Aktuell: Was bedeutet es für eine Nachwuchsturnerin beim MTV Stuttgart, wenn die "große" Elisabeth Seitz im selben Verein ist?

Seitz: Das motiviert extrem und ich wünsche mir sehr, dass ich ein Vorbild sein kann. Ich hoffe, dass ich einen Teil dazu beitragen kann, dass jemand gerade in jungen Jahren seine Liebe zum Sport entdeckt.