Verein "Mehr Demokratie": Briefwahl-Unterlagen mit einem Klick online bestellen

Briefwahl-Unterlagen online ganz unkompliziert beantragen? Das geht - über das Portal wahlbrief.de. Dahinter steht der Verein "Mehr Demokratie" aus Bonn. Mit seiner Online-Aktion möchte der Verein erreichen, dass noch mehr Menschen per Briefwahl bei der Bundestagswahl am 26. September mitmachen. Sprecherin Marie Jünnemann sagte SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler: "Man gibt seine Postleitzahl ein und seine E-Mailadresse und dann bekommt man die Adresse des zuständigen Wahlamtes. Es wird eine Mail generiert, mit der man mit einem Klick die Briefwahlunterlagen bestellen kann". Das Programm sei zusammen mit Datenschützern entwickelt worden, so Jünnemann. Es würden keinerlei Daten gespeichert. Warum der Verein "Mehr Demokratie" sich dafür einsetzt, dass Briefwahl-Unterlagen künftig automatisch an die Wählerinnen und Wähler verschickt werden, hören Sie im Interview.