Ver.di: Rettungskräfte in Deutschland überlastet

per Mail teilen

Die Rettungskräfte in Deutschland sind nach Einschätzung der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di stark überlastet. In einer Umfrage der Gewerkschaft haben sich viele über lange Arbeitszeiten, hohe körperliche Belastung und Erschöpfung beklagt. „Den Beschäftigten im Rettungsdienst geht es gar nicht gut“, sagte Sylvia Bühler vom ver.di-Bundesvorstand in SWR Aktuell. Das liege auch daran, dass die Bereitschaft der Menschen, anderen zu helfen, ausgebeutet werde. Wie sich die Situation der Rettungskräfte verbessern ließe, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit ihr gesprochen.