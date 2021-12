Verdi: Neue Corona-Regelung in Baden-Württemberg wird als Impfpflicht empfunden

Der Landesbezirksleiter der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Baden-Württemberg, Martin Gross, hat die ab heute in Baden-Württemberg geltenden Regelungen für Beschäftigte, die sich nicht impfen lassen wollen und aufgrund eines positiven Corona-Tests in Quarantäne müssen, kritisiert. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern sagt Gross, er halte es für besser die Menschen zu überzeugen sich impfen zu lassen, "als diesen Druck auf die existentielle Basis auszulösen […] Von daher glaube ich, dass dieser Schritt als indirekte Impfpflicht empfunden wird." Das bringe viel Misstrauen, so Gross. Der Verdi-Landesbezirksleiter fürchtet, dass die Maßnahme, dass Arbeitgeber keine Entschädigungszahlungen mehr aus der Landeskasse erhalten, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aufgrund eines positiven Corona-Tests in Quarantäne müssen, zu einer Spaltung in den Betrieben führe. Welche Ideen der Gewerkschafter stattdessen hat, sagt er ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.