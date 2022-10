Verdi-Chef Werneke fordert Obergrenze für Gaspreisdeckel

Die Inflation ist hoch, die Energiepreise steigen immer weiter. Die Gewerkschaften verlangen deshalb für Millionen Menschen mehr Geld. Für ver.di-Chef Frank Werneke gibt es schon jetzt Gegenwind von Arbeitgeberseite. Im SWR-Interview zeigt er sich da aber gelassen.

10,5 Prozent mehr Lohn – mit dieser Forderung wollen die Gewerkschaften in die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst gehen. Eine Forderung, die naturgemäß vor allem auf der Seite der Arbeitgeber nicht auf Gegenliebe stößt. Die Forderungen seien "nicht leistbar", heißt es zum Beispiel von der kommunalen Arbeitgeber-Vereinigung VKA.

Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Frank Werneke, sieht das im SWR-Interview gelassen: "Das ist natürlich ein Stück weit eine Argumentation, die es in jeder Tarifrunde gibt. Die Finanzen der Kommunen waren noch nie so gut, als dass die Forderung der Gewerkschaft ver.di in Tarifrunden erfüllbar ist. Das kennen wir."

Lohn-Preis-Spirale? "Totaler Unsinn."

Werneke ist aber optimistisch, dass es gelingt, einen guten Abschluss der Gespräche zu finden: "Wenn es uns jetzt nicht gelingt, wenigstens durch eine halbwegs gute Lohn- und Gehaltsentwicklung die Kaufkraft in diesem Land zu stabilisieren, dann droht eine wirtschaftliche Entwicklung, die sehr viel schlechter ist als die prognostizierten minus 0,4 Prozent." Die Forderung gleiche nicht einmal die Preissteigerungen in diesem und nächstem Jahr aus, so Werneke.

Sorgen von Ökonomen, dass ein hoher Abschluss eine Lohn-Preis-Spirale auslösen könnte, teilt Werneke nicht: „Totaler Unsinn. Diese Mär von der Lohn-Preis-Spirale, die konservative Ökonomen jetzt mal wieder ausgebuddelt haben, dient einzig und allein dazu, zu versuchen, die Gewerkschaften dazu zu bewegen, auf Forderungen zu verzichten“, entgegnet er. Die Gewerkschaften müssten jetzt Kurs halten, so Werneke.

Frank Werneke und SWR-Korrespondent Christopher Jähnert im Hauptstadtstudio Berlin SWR Foto: Nicole Gebauer

"Müssen Nachdruck organisieren"

Tarifverhandlungen stehen in Kürze auch im Einzelhandel an – in vielen Unternehmen und Branchen gibt es aber schon länger Abschlüsse. Das bedeutet: Es besteht aktuell kein Spielraum, Löhne zu erhöhen. Werneke setzt da auf freiwillige Sonderzahlungen: "Ich kann mir schon vorstellen, dass einige Arbeitgeber deren wirtschaftliche Situation auch einfach so ist, dass es für sie kein Problem ist, 1.000 oder 1.500 Euro an ihre Beschäftigten extra zu bezahlen, das machen." Man werde aber an einigen Stellen auch "Nachdruck organisieren müssen", gibt Werneke zu – und ergänzt: "Ich befürchte, dass auch an der Stelle nur in Ausnahmen durch eigene Motivation der jeweiligen Arbeitgeber etwas passieren wird." Die Bundesregierung plant, dass Arbeitgeber im Rahmen des Entlastungspakets bis zu 3.000 Euro steuerfrei an Arbeitnehmer auszahlen können.

"Schon auch viel Gutes"

Werneke ist auch Teil der Gaspreis-Expertengruppe, die die Bundesregierung eingesetzt hat. Diese Woche gab es erste Empfehlungen, unter anderem einen Gaspreisdeckel ab Frühjahr vorsehen und eine einmalige Übernahme der Monatsrate im Dezember. Im SWR-Interview hadert Werneke mit dem Ergebnis: "Ich habe dem Ergebnis zugestimmt, weil unter den Bedingungen, die es in dieser Kommission gegeben hat, wie ich finde, schon auch vieles Gutes heraus gekommen ist".

Er wolle aber auch offen sagen, dass er sich weitere Schritte gewünscht habe für diejenigen, die nicht so hohe Einkommen hätten – unter anderem ein weiter vergünstigtes Grundkontingent an Gas: "Es würde insbesondere die besonders berücksichtigten, die eben keine so großen Häuser haben. Ich finde auch, man muss noch mal darüber nachdenken, ob tatsächlich nur ein Monat ausgeglichen wird."

Außerdem sei es für ihn "unerträglich, dass es keine Deckelung nach oben gibt. Das heißt, es wird ja nicht nur das kleine Haus (…) gefördert, sondern unbegrenzt. Auch diejenigen, die im Jahr 2021 30, 40, 50.000 Kilowattstunden verbraucht haben, weil sie eine Hacienda mit Pool und Saunalandschaft besitzen", kritisiert Werneke. Seine Forderung: Spätestens zur Heizperiode 2023/24 müsse es eine Obergrenze geben.