Verdi-Bezirksleiter Gross: Erzieher-Beruf dringend aufwerten, sonst fehlen in der Zukunft die Fachkräfte!

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz beteiligen sich hunderte Beschäftigte an Warnstreiks in kommunalen Kitas und in der Grundschulbetreuung. Die Gewerkschaft Verdi fordert für Erzieherinnen und Erzieher unter anderem bessere Arbeitsbedingungen. Längst überfällig, findet der Verdi-Bezirksleiter von Baden-Württemberg, Martin Gross. "Der Beruf muss dringend aufgewertet werden, sonst fehlen uns in der Zukunft die Fachkräfte," sagte Gross im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn. "Man muss wissen, dass diese Tarifrunde schon vor zwei Jahren hätte stattfinden sollen und aus Rücksicht auf die Corona-Situation verschoben wurde. Jetzt sind die Beschäftigten dran." Wie Verdi die Eltern auf diesem Weg mitnehmen will und warum die Gewerkschaft eine Ungerechtigkeit vor allem in der Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern sieht, hören Sie im Interview.