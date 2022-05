Verdi: Auch viele Auszubildende sind arm

per Mail teilen

30 Prozent der Studierenden leben in Armut – das hat der Paritätische Wohlfahrtsverband berechnet: fast jeder dritte Studierende hat damit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung. Bei den Auszubildenden ist die Lage nach Einschätzung von Maike Schollenberger etwas besser. Sie ist Jugendsekretärin der Gewerkschaft Verdi in Baden-Württemberg und sagt in SWR Aktuell: "Wir sind froh, dass wir gesetzlich verankert haben, dass es eine Mindestausbildungsvergütung gibt. Die liegt zur Zeit bei 580 Euro im ersten Ausbildungsjahr." Klar sei aber, dass das kein Reichtum sei. "Wir beobachten den Trend, dass die Menschen Anfang bis Mitte 20 sind, wenn sie eine Ausbildung beginnen, manchmal sogar noch später." Dann bedeute Ausbildung oft auch, die Miete zu zahlen und die fresse immer mehr vom Einkommen auf, sagt Maike Schollenberger im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.