Verbrenner-Aus: Autobranche will Klarheit von der Politik

Im Streit um das Aus für Verbrennungsmotoren scheint ein Kompromiss zwischen Deutschland und der EU möglich. Es geht um die Zulassung von Neuwagen ab 2035, die ausschließlich mit E-Fuels betankt werden können.

Nach Ansicht der Chefredakteurin von Auto, Motor und Sport, Birgit Priemer, setzt die Branche jedoch ganz klar auf die Elektromobilität. Ab 2035 sollten in erster Linie Bestandsfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, deren Anteil dann noch etwa 80 Prozent ausmachen werde, mit E-Fuels betrieben werden. Bei der Zulassung von neuen Fahrzeugen hätten die Autohersteller deutlich gemacht, "wie ihre Ausstiegsszenarien aus dem Geschäft des Verbrenners aussehen werden." So wolle Mercedes ab 2030 in den Märkten, wo das möglich sei, nur noch voll elektrisch unterwegs sein. Was die Branche jetzt benötige, sei Klarheit von der Politik.

Welche Bedeutung die Entwicklung der Elektromobilität in den USA für die deutschen Autobauer hat, erläutert die Chefredakteurin von Auto, Motor und Sport im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.