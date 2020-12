per Mail teilen

Frühestens am 11. Januar macht der Einzelhandel wieder auf. Stellt sich die Frage, ob und wie Geschenke sich umtauschen lassen. Im Grunde sei der Umtausch im „stationären Handel“ eine Kulanzsache, sagt Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. In der Regel verhielten sich die Geschäfte aber großzügig und kundenfreundlich. Bei Online-Käufen habe man dagegen ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Schwierig werde es, wenn ein Laden pleite gegangen sei, so Buttler im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.