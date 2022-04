Verbraucherzentrale: Umsetzung der Solaranlagen-Pflicht wird für viele Häusle-Bauer ein Problem

Ab 1. Mai gilt für private Bauherren in Baden-Württemberg die Pflicht zur Photovoltaik-Anlage. Wegen der zu erwartenden hohen Nachfrage und Liefer-Engpässen wird das für viele nicht ganz einfach werden. "An einem Tag fehlt´s am Befestigungsmaterial, am anderen Tag bekommen Sie die Module nicht - damit müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher auseinandersetzen", sagte Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart. Was man tun kann, um sich gut zu informieren und welche Ausnahmen vom Gesetz es gibt, hören Sie im Interview.