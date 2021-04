Sparen ist in Zeiten von Niedrigzins gar nicht so einfach. Wie man sein Geld dennoch einigermaßen gewinnbringend anlegt, erklärt der Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, Nils Nauhauser. Dabei räumt er allerdings mit einer häufig in der Branche zu hörenden Verheißung auf: „Sicherheit und hohe Rendite, sind zwei Dinge, die sich gegenseitig ausschließen, sagt Nauhauser. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Dagmar Freudenreich erklärt er, warum diese Kombination nicht funktionieren kann, und Neuhauser gibt Tipps, was ansonsten als Spar- und Anlagemöglichkeiten interessant sein könnte.