Dass Schulen die beste Ausstattung brauchen, dürfte unstrittig sein. Das aber scheitert schon in normalen Zeiten oft am Geld, in Zeiten des digitalen Wandels durch Corona wird das Problem noch verschärft. Deshalb nutzen viele Schulen die Angebote von Unternehmen, Wirtschaftsverbänden und - Stiftungen, um ihre Ausstattung aufzubessern. Das kritisiert der "Bundesverband Verbraucherzentralen" und veranstaltet heute eine Konferenz zum Thema "Werbung an Schulen". SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck hat darüber mit Vera Fricke gesprochen. Sie ist Leiterin des Teams Verbraucherbildung beim Bundesverband Verbraucherzentralen.