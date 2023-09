Interview mit Hans Weinreuter, Energieexperte Verbraucherzentrale RP ++ Mercedes-Benz will Kompaktwagen CLA in Rastatt bauen ++ DB Cargo testet neuen Roboterhund in Mainz-Bischofsheim ++ Telefonhersteller Gigaset meldet Insolvenz an ++ Anleger fassen Mut vor Zinsentscheid der US-Notenbank.