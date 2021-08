Benzin, Diesel und Heizöl sind gerade recht teuer. Autofahrer ärgern sich, Hausbesitzer rätseln, wann sie Heizöl kaufen sollen. Ein Energieexperte gibt Spartipps im SWR-Interview.

SWR Aktuell: Viele Hausbesitzer überlegen, ob sie jetzt beim Heizölkauf zuschlagen sollten oder doch noch etwas abwarten. Was empfehlen Sie?

Matthias Bauer, Energieexperte von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg: Zurzeit ist der Heizölmarkt sehr schwierig. Man kann hier keine richtige Vorausschau machen. Wir haben jetzt ungefähr Preise wie im September 2019, dann ist der Heizölpreis stark gefallen. Und seit April steigt er unaufhörlich an. Wir hatten jetzt letzte Woche die Rückwärtsbewegung für zwei Tage. Aber diese Woche steigt der Heizölpreis schon wieder. Also ganz schwierig: Man kann keine Voraussagen machen. Hier jetzt noch abzuwarten bis in den Herbst, ist ebenfalls schwierig. Also ich würde jetzt sagen: Wenn man sich bevorraten muss, dann die Preise beobachten und wenn es ein paar Cent runtergeht, dann einfach zuschlagen.

Nun können wir aber wirklich festhalten, dass wir diese typische Sommerdelle beim Heizöl in diesem Jahr nicht haben. Woran liegt das?

Richtig, die fällt aus. Die Ölmärkte hängen nicht von Indikatoren ab, die jetzt in Deutschland auftauchen, sondern von denen, die weltweite Ereignisse abbilden. Zurzeit haben wir ein besonderes Problem in den USA. Dort sind die Vorräte auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau - und das beeinflusst die ganz stark den Ölpreis weltweit, weil der Markt hier einfach defizitär ist oder, wie die Fachleute sagen: Es ist ein Bullenmarkt. Also: Er geht nach oben.

Das sind die internationalen Auswirkungen im Moment, die den Rohölpreis nach oben treiben. Nun haben wir aber hier in Deutschland die CO2-Besteuerung, die kommt ja auf den Heizölpreis auch noch hinzu. Wie wirkt sich das insgesamt auf die Entwicklung aus?

Richtig. Die CO2-Bepreisung, die muss man wirklich als Verbraucher im Auge haben, weil wir ja damit zum 1. Januar 2021 gestartet sind. Das ist natürlich auch ein Punkt, der zu diesen Preisänderungen zum Jahresende geführt hat. Und man muss wissen: Die nächsten Jahre steigt die CO2-Bepreisung langsam an, und die nächste Erhöhung wird zum 1. Januar 2022 erfolgen. Das ist dann durchaus die Deadline. Die Verbraucher müssen dann schauen, egal wie die Preise sich entwickeln, dass sie dann ihre Vorräte auffüllen, bis in den Spätherbst oder bis November, dann passt es. Man muss sehen, die CO2-Bepreisung hat zur Jahreswende 2021 immerhin etwa 7 bis 8 Cent pro Liter betragen. Also: Das unbedingt auf dem Schirm haben und vielleicht in den Kalender eintragen, dass man spätestens im Oktober eine Bestellung macht, um nicht in diesen Preishype, den wir jetzt schon voraussagen können, hineinzulaufen.

Schauen wir noch kurz auf die Lage an den Tankstellen. Auch die Preise für Sprit gehen ja seit Wochen nach oben. Und es ist sehr ärgerlich, denn viele fahren in den kommenden Wochen in den Urlaub - coronabedingt auch wieder mehr mit dem Auto. Was ist zu beachten?

Der wichtigste Punkt - wir sind alle klimawendemäßig eingestellt - ist einfach, sparsam und wirtschaftlich zu fahren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ich kann auch mit meinem Tankverhalten unheimlich sparen und schauen, dass ich nicht immer die höchsten Preise erwische. Wir wissen ja seit langem um die Preisschwankungen an den Tankstellen, teilweise 6 oder 7 Preissprünge pro Tag. Das sagt uns das Bundeskartellamt. Es ist so, dass man zwischen 18 und 20 Uhr tanken soll, weil es zwischen 22 und 6 Uhr am teuersten ist. Die ruhigste Periode am Tag ist immer 18 bis 20 Uhr. Und vorsichtig sein: Montags ist auch immer sehr teuer. Wenn man jetzt in den Urlaub fährt, da kann man die hohen Preise kaum vermeiden, aber da ist es einfach so, dass man die Tankstellen an der Autobahn meiden soll, lieber runterfahren, um so etwas einzusparen. Aber jetzt hier große Umwege zu machen, das lohnt sich auch nicht. Dazu gibt es genug Studien, und die sagen alle: Größere Umwege zu fahren, bringt nichts. Ich würde vor allem auch Pendlern raten: Wenn Sie heimfahren, lassen Sie sich auf einer App die Route anzeigen mit den Tankstellen dort - und fahren dann auf der Heimfahrt von der Arbeit eine günstige Tankstelle an, die direkt am Weg liegt. Das ist das wirtschaftlich Vernünftigste.