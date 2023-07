Verband Bildung und Erziehung zu Gemeinschaftsschulen: "Viele Lehrkräfte müssen ihre Freizeit opfern“

Gemeinschaftsschule ja, aber bitte nicht so – so lässt sich die aktuelle Umfrage des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) unter Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen zusammenfassen. Seit zehn Jahren gibt es diese Schulform in Baden-Württemberg. Und die Umfrage zeige, dass das Konzept an sich von Lehrerinnen und Lehrern geschätzt werde, sagt VBE-Bundesvorsitzender Gerhard Brand. "Aber ihre Unterrichtsvorbereitung ist sehr viel zeitintensiver. Sie bereiten nicht EINE Stunde vor, sondern gleichzeitig auf drei verschiedenen Niveaus“, so Brand. Dazu leisteten Lehrkräfte im Unterricht noch Integrationsarbeit sowie regelmäßige spezielle Lerncoachings für Schülerinnen und Schüler. "Dafür reicht die vorgegebene Zeit nicht und dann knipsen die Lehrkräfte das von ihrer Freizeit ab. Und dann kommen sie auf eine Arbeitsbelastung, die kaum noch tragbar ist“, erklärt Brand im Gespräch mit SWR2-Aktuell-Moderator Gerhard Leitner.