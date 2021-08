per Mail teilen

Sozialverbände fordern, das Kindergeld, den Kinderzuschlag und Hartz IV für Heranwachsende in einem Betrag zusammenzufassen - der sogenannten Kindergrundsicherung. Auch der Deutsche Kinderschutzbund ist dafür. Seine Referentin für Soziale Sicherung, Jana Liebert, erklärt im Gespräch mit SWR 2 Aktuell-Moderatorin Constance Schirra, was aus ihrer Sicht der Vorteil einer solchen Kindergrundsicherung gegenüber dem bisherigen System an Sozialleistungen für Kinder wäre - und wieviel Geld Familien künftig bekommen sollten.