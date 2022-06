Veranstaltungsbranche: Freude über Rückkehr von "Rock am Ring"

per Mail teilen

An diesem Wochenende findet in Rheinland-Pfalz wieder das Musikfestival "Rock am Ring" statt - es ist eine Rückkehr aus der zweijährigen Corona-Pause, die auch für die Veranstaltungsbranche ein Anlass zur Freude ist. "Wir freuen uns! Es geht wieder los, wir werden viel Spaß haben," sagt Jens Michow, Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.

Wie es den Mitarbeitenden aus der Veranstaltungsbranche heute geht, hören Sie im Interview.