Veggie-Pläne für Freiburger Kids: Immer mehr Eltern wünschen sich das

In Freiburg sollen Kinder in städtischen Kitas und Grundschulen künftig ausschließlich vegetarisches Essen bekommen. Das könnte den Aufwand reduzieren, liegt aber auch voll im Trend. Das sagte Christa Zink vom Amt für städtische Kindertageseinrichtungen in Freiburg im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. Immer mehr Eltern wünschten sich das für ihre Kinder - aus gesundheitlichen oder Umweltschutzgründen. "Der Wunsch nach mehr vegetarischem Essen ist eindeutig feststellbar". Warum Christa Zink davon ausgeht, dass die Kids ihren Fischstäbchen und Chicken Wings nicht nachtrauern - und warum das klassische Wurstbrot in Freiburger Kitas kein Hausverbot bekommt, hören Sie im Interview.