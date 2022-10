Vegetarisches Schulessen in Freiburg: was Eltern wirklich aufregt

per Mail teilen

Freiburg wird vegetarisch - zumindest an vielen Schulen. Ab dem nächsten Schuljahr wird es in städtischen Kindertagesstätten und Grundschulen nach einem Gemeinderat-Beschluss nur noch vegetarisches Essen geben. Bisher gab es zwei Essensvarianten, wobei auch Fleisch und Fisch dabei waren. Dass es jetzt nur noch ein Essen gibt, wird mit den gestiegenen Kosten begründet. Sebastian Kölsch ist stellvertretender Vorsitzender des Gesamtelternbeirats. Er betonte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem, dass es wichtig sei, eine Wahl zwischen mehreren Gerichten zu haben. Dagegen rege sich niemand in Freiburg darüber auf, dass es nur noch vegetarisches Essen geben solle.