Gefährliche Altlasten im Meer – Munition und chemische Kampfstoffe in Nord- und Ostsee sollen geräumt werden. Darüber sprechen wir mit Prof. Edmund Maser, Ökotoxikologe an der Uniklinik Kiel, außerdem: Dürre in den USA und Fischsterben in Spanien.

Es gibt auch gute Nachrichten: Die Emscher im Ruhrgebiet ist endlich wieder sauber.

Eine Sendung von Elke Klingenschmitt,

9. September 2021 mehr...