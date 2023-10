Vegane Ernährung: Was wirklich in Käse- und Fleisch-Ersatzprodukten steckt

Drei Prozent der Deutschen ernähren sich vegan. Wie gut Ersatzprodukte für Fleisch, Wurst und Käse sind, sagt Ernährungsberaterin Janina Weiser im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.

Die Zahl der Menschen in Deutschland, die sich ausschließlich vegan ernähren, ist mit drei Prozent weiterhin überschaubar. Trotzdem gibt es auch in Discountern und Supermärkten immer mehr Lebensmittel für Veganer. Häufig schmecken diese Produkte nach Fleisch, Wurst oder Käse, weil die Konsumenten darauf nicht verzichten wollen. Informationen über vegane Ersatzprodukte gibt es auf der "New Food Conference" (25.10. bis 26.10.) in Berlin, die ein internationales Treffen der Branche ist.

Veganer Käse hergestellt mit Aromen und Verdickungsmitteln

Besonders schwierig sei es, dass veganer Käse den gleichen Geschmack wie Kuhmilchkäse habe, sagt Janina Weiser, vegane Ernährungsberaterin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. "Da werden Aromen für den Käsegeschmack zugesetzt sowie Farbstoffe und Verdickungsmittel." Ansonsten handele es sich häufig um eine Mischung aus Kokosöl und Stärke. Es gebe auch vegane Käse-Alternativen auf der Basis von Kichererbsen, Reis, Blumenkohl oder Nuss.

Fermentierte Cashewkerne als veganer Käseersatz

Doch inzwischen seien Alternativen hinzugekommen, "die ganz ohne Aromen und Zusatzstoffe auskommen. Das hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt." Dazu gehöre beispielsweise veganer Käse auf der Basis von Cashewkernen, die fermentiert wurden. Diese Produkte seien auch unter gesundheitlichen Aspekten zu empfehlen.

Wie bekommt veganer Fleischersatz den richtigen Biss?

Die meisten veganen Fleischersatzprodukte würden auf Soja-, Erbsen- oder Weizenprotein basieren. "Das ist isoliertes Eiweiß, was dementsprechend in Form gebracht wird", ergänzt die Ernährungsberaterin. Für Geschmack und Konsistenz kämen Aromen, Verdickungsmittel und Stabilisatoren hinzu. Ziel sei es, "dass es fleischähnlich schmeckt und auch diesen Biss bekommt".

Veganer Fleischersatz ohne Zusatzstoffe

Wer sich vegan ernährt, um seinem Körper etwas Gutes zu tun, sollte darauf achten, dass die Liste mit Zusatzstoffen so kurz wie möglich ist. "Stark verarbeitete Fleischersatzprodukte mit Zuckeraromen, viel Salz und schlechten Fetten sind selbstverständlich nicht gesund." Vegane Lebensmittel ohne Zusatzstoffe seien "Geschmacksache". Wenn man sich erst daran gewöhnt habe, "schmecken auch diese Produkte - sogar viel besser als die stark verarbeiteten Fleischersatzprodukte", sagt Janina Weiser.