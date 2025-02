Im Wahlkampf kaum beantwortet: Wo kommt das Geld für Rente und Pflege her?

per Mail teilen

Soziale Themen haben im Bundestagwahlkampf nach Ansicht der Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, eine untergeordnete Rolle gespielt. In SWR Aktuell sagte Bentele: "Armut, Rente, Gesundheit, Pflege - all diese Themen wurden vernachlässigt. Sie kamen immer wieder zur Sprache, zum Beispiel in den Fernsehformaten, wo Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen konnten. Aber im Wahlkampf selbst nicht."

Wirtschafts- und Sozialpolitik werden ihrer Meinung nach immer eher als etwas Gegensätzliches gezeigt. Eine Wirtschaft ohne Menschen funktioniere allerdings auch nicht.

Es braucht gute Arbeitsmöglichkeiten und Qualifizierungschancen, aber auch das Wissen, dass ich eine gute Gesundheitsversorgung habe, eine Reha kriege, wenn ich eine brauche - und dass ich vielleicht auch Unterstützung bekomme, wenn ich pflegebedürftige Angehörige habe.



Wie ihrer Meinung nach die hohen Kosten für Pflege und Rente aufgefangen werden könnten, darüber hat Bentele mit SWR Aktuell-Moderator Pascal Lechler gesprochen.