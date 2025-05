"Vatertag ist eine gute Gelegenheit, Rollen zu hinterfragen"

Mit den Freunden, einem Bollerwagen und einem Bier in der Hand – so begehen viele Männer den Vatertag. Während am Muttertag Blumen und Pralinen übergeben werden und der Mutter damit für all ihr Engagement für die Familie und den Haushalt gedankt wird, gestaltet sich der Vatertag in vielen Familien anders.

Ob Mutter- oder Vatertag, diese Tage "sind eine gute Gelegenheit, um die von der Gesellschaft Müttern und Vätern zugeschriebenen Rollen, mal zu hinterfragen", sagt Spiegel-Kolumnistin Anna Clauß.

Frauen leisten mehr Care-Arbeit als Männer

Auch wenn Väter heutzutage mehr Care-Arbeit machen, bleibt der Löwenanteil meist bei den Müttern. "Ich glaube es liegt nicht am fehlenden Willen der Männer, sondern an gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen und an fehlenden Anreizen der Politik", so Clauß. Dies gelte vor allem, wenn es um Lohnarbeit geht.

Wenn Frauen mehr arbeiten sollen, müssen die Männer bzw. Väter weniger arbeiten. (…) Denn es gibt nun mal die Kinder, das Ehrenamt, zu pflegende Angehörige – irgendwer muss das machen.

Ihrer Vorstellung nach, sollten idealerweise beide Elternteile in Teilzeit arbeiten. Inwieweit sie das unter der aktuellen Regierung für umsetzbar hält, erklärt die Kolumnistin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr.