Die USA feiern heute Thanksgiving. Millionen Menschen reisen aus dem ganzen Land zu ihren Familien, denn Thanksgiving ist eines der wichtigsten Familienfeste im Land. Doch in Zeiten der Corona-Krise ist das in diesem Jahr eine Herausforderung. Erst recht in den USA, wo die Infektions- und Todeszahlen extrem hoch sind. Auch der Hochschulprofessor David Coury ist aus Wisconsin ist zu seiner 91-jährigen Mutter nach Florida gereist. Mit ihm hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich gesprochen.