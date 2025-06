US-Marines gegen Demonstranten in L.A.: Darf Trump das?

Seit Freitag protestieren in Los Angeles Menschen gegen die Migrationspolitik des US-Präsidenten. Die Demonstrationen wurden schnell gewalttätig. Trump hat daraufhin die Nationalgarde eingesetzt, um für Ordnung zu sorgen. Jetzt sollen offenbar auch noch US-Marines nach Los Angeles kommen, um die Nationalgarde zu unterstützen. Marines sind aber eigentlich gar nicht für den Einsatz im eigenen Land vorgesehen. Darf Trump diesen Schritt also einfach gehen? David Coury, Professor an der Universität von Wisconsin in Green Bay, erklärt im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer, wie Trump diesen Schritt begründet.