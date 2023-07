USA, China und die Mikrochips: Der Kampf um die Zukunftstechnologie

Die USA und China stehen in einem politischen, wirtschaftlichen und zunehmend auch militärischen Gegensatz – rüsten deshalb in vielen Bereichen um die Wette. Anders als im „kalten Krieg“ des vorigen Jahrhunderts geht es dabei aber nicht nur um Waffen und Soldaten, sondern zum Beispiel auch um Computerchips – vor allem aber um Grafikkarten.

Unsere Korrespondenten Eva Lamby-Schmitt in Shanghai und Nils Dampz in San Francisco über den Handelskrieg in der Chipindustrie…