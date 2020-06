US-Truppen von Deutschland nach Polen: SPD-Wehrexperte bleibt gelassen

US-Präsident Trump will offenbar ernst machen und einen Teil seiner Truppen aus Deutschland abziehen. Einige dieser Truppen sollen nicht zurück in die USA, sondern weiter nach Polen verlegt werden. Was das verteidigungspolitisch bedeutet, für Deutschland, die NATO und Polen, das wollte Jonathan Hadem von Fritz Felgentreu wissen. Er ist im Bundestag für die SPD und dort Mitglied des Verteidigungsausschusses.