per Mail teilen

Die US-weiten Apothekenketten Walmart, CVS und Walgreens sind in einem wegweisenden Opioid-Verfahren zur Zahlung von insgesamt 650 Millionen Dollar verurteilt worden. Der zuständige Bundesrichter entschied, dass die Konzerne sich an den Kosten zur Bewältigung der Suchtmittelkrise in Ohio beteiligen müssen.