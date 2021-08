Die Korrespondentin der New York Times in Berlin, Mellissa Eddy, befürwortet ein erneutes Amtsenhebungsverfahren gegen US-Präsident Trump. Dieses sei sinnvoll, weil ein erfolgreiches Impeachment dafür sorge, dass Donald Trump in Zukunft nie wieder ein öffentliches Amt bekleiden könne, sagte Eddy im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll. Es sei durchaus denkbar, dass es nach den Vorfällen am Kapitol nun einen Mehrheit im Kongress dafür gebe.