US-Handelskrieg verschoben: Kann die deutsche Wirtschaft in Südamerika profitieren?

per Mail teilen

Lateinamerika besteht aus rund zwei Dutzend Ländern, umfasst etwa 20 Millionen Quadratkilometer, ungefähr 650 Millionen Menschen leben dort. Trotzdem liege der Handelsanteil mit diesem Teil der Welt nur bei etwa drei Prozent der deutschen Handelsbilanz, sagt Mark Heinzel, Referatsleiter Nord- und Lateinamerika bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. Mark Heinzel koordiniert die Lateinamerika-Initiative der Deutschen Wirtschaft.

Wachstumsmöglichkeiten, Demokratie und Rohstoffe

Über die Chancen für die deutsche Wirtschaft in den an Rohstoffen reichen lateinamerikanischen Ländern diskutieren in Berlin rund 250 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Diplomatie auf der Lateinamerika-Konferenz der Deutschen Wirtschaft.

Die meisten Länder Lateinamerikas sind sehr stabile Demokratien.

Es gebe zwar ein paar "Kinderkrankheiten" oder Probleme, wie etwa Korruption oder Kriminalität, aber der Kontinent entwickle sich im Grunde gut, sagt Henzel. In Anbetracht der lahmenden deutschen Konjunktur, scheinen erfolgversprechende Beziehungen ins Ausland wichtiger denn je und Lateinamerika ein interessanter Handelspartner. Trotzdem sagt auch der Referatsleiter Nord- und Lateinamerika: Das Handelsvolumen mit den Vereinigten Staaten wird Lateinamerika weder kurz- noch mittelfristig ersetzen können und ein Handelskrieg vor allem zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten sei auch für Deutschland extrem schädlich. Deutsche Unternehmen produzierten in Mexiko zum Beispiel in großem Umfang Waren für den US-Markt.