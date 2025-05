US-Bürger in Deutschland: Hoffen, dass Trumps zweite Amtszeit den Beziehungen nicht schadet

Wie sehen Amerikaner außerhalb der USA die Amtseinführung von Donald Trump zum 47. Präsidenten? Lucas Ogden stammt aus Kalifornien und lebt seit knapp zwanzig Jahren in Deutschland. Für ihn sei es kein Grund zu feiern, sagt der Englischlehrer und Dozent am Deutsch-Amerikanischen Institut in Tübingen in SWR Aktuell.

Viele in seinem beruflichen Umfeld seien "völlig neben sich" und fragten sich, "wie so etwas passieren konnte und wer jemanden wie Trump wählt."

"Viele wollen möglichst gute Beziehungen zwischen Deutschland und den USA"

Für ihn stehe das Thema Außenpolitik fast an erster Stelle: "Viele US-Amerikaner, die in Deutschland leben, wollen, dass es möglichst gute Beziehungen zwischen Deutschland und den USA gibt."

Warum er als US-Bürger in Deutschland mit einer anderen Perspektive auf die Politik in den USA schaut, darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel mit Ogden gesprochen.