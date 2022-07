Urlaubszeit ist Einbruchszeit: So beugen Sie am besten vor!

per Mail teilen

Reinhard Hupke ist Präventionsexperte beim Landekriminalamt Baden-Württemberg. Damit daheim keine Langfinger kommen, wenn Sie den Strand genießen, rät Hupke in SWR Aktuell dazu, alles zu vermeiden, was auf eine Abwesenheit hindeuten könnte: "Gegebenenfalls könnte man mit dem Nachbar vereinbaren, Aufgaben wie das Betätigen der Rollläden oder das Leeren des Briefkastens zu übernehmen." Wie wichtig aufmerksame Nachbarn sind und was von elektronischen Geräten zu halten ist, die Anwesenheit vortäuschen – darüber hat Reinhard Hupke mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich gesprochen.