Urlaubsplanung: Wohin - und wie teuer wirds?

Weil es Herbst ist und entsprechend oft kühl und nass, denken vielen Menschen darüber nach, in den Urlaub zu flüchten. Viele machen Pläne für Weihnachten im Warmen - oder eben für den Klassiker Skifahren. Und im Sommer dann eine Fernreise. Was vor Corona normal war, ist in der Pandemie nicht mehr so einfach. Welche Auswirkungen die Pandemie trotz gelockerter Regeln immer noch auf die Urlaubsbranche hat, darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Norbert Fiebig gesprochen, er ist der Präsident des Deutschen Reiseverbands. Mit wieviel Optimismus schaut er in die bevorstehende Reise-Saison?