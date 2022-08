Urlaubsfrust: Was tun, wenn der Koffer nicht mitfliegt?

Menschen, die in diesen Tagen mit dem Flieger in die Ferien wollen, müssen manchmal tapfer sein. Nicht nur, weil es noch weitere Warnstreik-Runden an den Flughäfen gebe könnte, sondern auch, weil weiterhin in vielen Bereichen das Personal knapp ist. Da kann es schon häufiger vorkommen, dass der Koffer nicht mitreist zum Urlaubsort - oder dort bleibt, wenn ich auf der Rückreise bin. Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Max Mergenbaum gesprochen, er ist Reise-Experte beim Geld-Ratgeber "Finanztip" und sein wichtigster Rat ist: Niemals den Flughafen verlassen, ohne schriftliche Bestätigung über den Gepäckstück-Verlust von der Fluggesellschaft.