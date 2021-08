Was geht in diesem Urlaubssommer, was nicht? Die Impfkampagnen in Europa kommen voran - die Delta-Variante des Corona-Virus allerdings auch. Abwägen ist auch in diesem zweiten Corona-Sommer nicht leicht: Fernreise? Urlaub in Deutschland? Daheim bleiben? Gar nicht so einfach, ein ständig sich veränderndes Risiko abzuschätzen. Experten warnen vor zu viel Leichtigkeit, und aktuelle Entscheidungen der Bundesregierung wie die, Portugal, Großbritannien und Russland von der Liste der Virus-Variantengebiete zu nehmen, machen die Entschiedungsfindung auch nicht einfacher...