Urlaub buchen über Online-Reisebüros: Vorsicht bei angeblichen "Schnäppchen"

Das Frühjahr ist für viele die Zeit der Urlaubsplanung. Schon jetzt den Sommerurlaub zu buchen, ist auch gar nicht schlecht, bevor alles ausgebucht ist. Urlaub in Deutschland ist weiter im Trend - aber viele reisen auch wieder per Flugzeug ins Ausland. Saidi Sulilatu ist Youtuber beim Geldratgeber Finanztip und hat sich angesehen, wie man wirklich günstige Flüge findet. Er warnt allerdings vor vermeintlichen Schnäppchen auf Online-Portalen. SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler hat er erzählt, weshalb er diese Online-Reisebüros nicht für so empfehlenswert hält.