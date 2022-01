Unzuverlässige Corona-Tests: IT-Team "zerforschung" informiert über gute Schnelltests

Experten bezweifeln, dass alle rund 600 verschiedenen Schnelltests in Deutschland funktionieren. IT-Experte "Maxi" und das Kollektiv "zerforschung" präsentieren die zuverlässigen.

SWR: Maxi, was war der Grund oder der Auslöser dafür, dass Sie diese App entwickelt haben?

Maxi: Wir waren einfach Tests kaufen und haben dann hinterher, als wir sie benutzen wollten, kurz in die Liste vom Paul-Ehrlich-Institut geguckt. Wir waren dann schockiert, dass wir da eigentlich gerade Quatsch gekauft haben. Und da man aber halt diese Liste des Paul-Ehrlich-Instituts, dieses PDF, im Supermarkt oder in der Drogerie auf dem Smartphone richtig schlecht durchsuchen kann, haben wir uns gedacht: Das muss besser gehen. Dann haben wir eben mit Schnelltesttest.de einen Barcode-Scanner entwickelt, der uns das Ergebnis von Tests direkt anzeigt.

Welche Informationen bekomme ich genau, wenn ich dann den Barcode mit Ihrer App scanne?

Wir zeigen nur die Informationen an, die das Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht hat. Das heißt, man sieht, wie gut der Test dann eben Infizierte erkennt, die eine sehr hohe Viruslast haben und wieviel Prozent der Test das erkennt über so alle Viruslasten.

SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies im Interview mit "Maxi" vom Kollektiv "zerforschung":

Am vorletzten Wochenende haben Verbraucherzentralen und auch Virologen kritisiert, dass von den etwa 600 Tests aktuell in Deutschland viele nicht unabhängig getestet sind, weil eben auch das Paul-Ehrlich-Institut nicht nachkommt. Wie viele Tests kann man in Ihrer App abfragen?

Tatsächlich auch nur die, die das Paul-Ehrlich-Institut getestet hat. Wir rufen ja auch gerade dazu auf, dass uns Leute per E-Mail Tests schicken, die noch nicht erkannt werden. Aber wir testen die natürlich nicht selbst. Wir nehmen nur auf, dass wir wissen, dass dieser Test existiert. Aber da das Paul-Ehrlich-Institut da keine Daten zu hat, können wir dann natürlich auch keine Angaben dazu machen.

Das heißt aber, Sie aktualisieren ihre Daten auch, wenn das Paul-Ehrlich-Institut seine Daten aktualisiert?

Genau, das ist ja besonders im Kontext der Omikron-Variante noch interessant, weil die Tests vom Paul-Ehrlich-Institut in jede Richtung noch nicht wirklich aktualisiert worden sind. Es ist aber angekündigt, dass es da neue Daten geben wird.

Gibt es denn irgendwelche Probleme jetzt im Zusammenhang mit dieser App und der Datenaufbereitung?

Ja, tatsächlich. Das Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht nur eine PDF, das heißt, die Daten sind erstmal nicht maschinenlesbar. Das heißt, Menschen müssen das jetzt von Hand rauskopieren, abschreiben und so weiter. Und dann haben wir noch das andere Problem, dass natürlich die Barcodes, die auf den Schnelltests abgedruckt sind, damit man an einer Kasse den Test auch scannen und bezahlen kann, gar nicht in der Liste vom Paul-Ehrlich-Institut vorkommen. Das heißt, das ist das, was wir jetzt über die letzten Tage ganz kräftig gemacht haben.