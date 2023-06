Unwetterwarnungen für Deutschland: "Es wird künftig häufiger und intensiver passieren“

Sturm, Starkregen, Hagel – für viele Regionen Deutschlands gibt es zurzeit Unwetterwarnungen. Heute soll es vor allem die Mitte Deutschlands treffen, also unter anderem Rheinland-Pfalz. Solche Unwetter-Warnungen sollte man ernst nehmen, rät Andreas Matzarakis, Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung beim Deutschen Wetterdienst."„Denn eine Unwetterwarnung bedeutet schließlich: es besteht Gefahr für Mensch und Leben. Deshalb sollte man in solchen Fällen Schutz suchen, zum Beispiel in Innenräumen“, so Matzarakis. Der Klimawandel sorge dafür, dass das Wetter in Zukunft instabiler werde. Unwetter-Phänomen würden künftig häufiger und intensiver vorkommen, erklärt Matzarakis im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.