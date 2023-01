Unterwegs im Leben 1/4 - Iraklis Eleftheriadis, der Taxi-Philosoph

Irina Starostina war Solo-Balletttänzerin an der Staatsoper in Kiew und am Staatstheater in Mainz. Dort leitet sie mittlerweile die Ballettschule „Star Ballett“. Nach Kriegsausbruch hat die Ballettlehrerin zwanzig Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an ihrer Schule in Mainz aufgenommen, damit diese ihr Training fortsetzen können. Irina Starostina organisiert außerdem Hilfstransporte mit Medikamenten und Nahrungsmitteln in die Ukraine. Warum sie das Engagement für ihr Heimatland als Verpflichtung sieht, wie der Krieg sich auf die internationale Ballettwelt auswirkt und warum Deutsche geeignete Körper fürs Ballett haben, erzählt die Tänzerin in SWR Aktuell Mondial.