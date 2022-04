Time is Money – das gilt natürlich und vor allem in New York – nicht nur an der Wall Street, sondern auch im Alltag der Menschen im Big Apple. Statt selbst zum Supermarkt zu laufen, lassen viele liefern. Ein Heer an Lieferdiensten wirbt um die Gunst der Kunden – immer mit dem Versprechen „Just in Time“ zu liefern. Die einen feiern das als revolutionäre Wende, andere sorgen sich um die Rechte der Beschäftigten. Unsere Korrespondentin Antje Passenheim berichtet über die Lieferschlacht in New York, bei der auch zwei deutsche Start Ups mitmischen. mehr...