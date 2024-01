Unterwegs am 70. Breitengrad – Notizen aus Tromsø

per Mail teilen

Tromsø, die Pforte zum Eismeer und Nordnorwegens größte Stadt, ist bekannt für ihr pulsierendes Leben, freundliche Menschen und viel Natur und Kultur. In der von Schären, Fjorden und spitzen Berggipfeln umgebenen Stadt sind die Sommer kurz und die Nächte lang. Hier gibt es Nordlichter, Polarnächte und Mitternachtssonne. Aber hier wird auch der Kontrast zwischen Winterromantik und Realität besonders sichtbar. Denn der Klimawandel macht der Umwelt und den Bewohnern in der Polarregion schwer zu schaffen. Andrea Zinnecker war in und um Tromsø unterwegs.