Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller hat die Bedeutung der Bürgerbeteiligung bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager betont. In Freiburg findet heute die erste einer Reihe von Bürger-Informationsveranstaltungen statt. Im SWR sagte der Grünen-Politiker: "Uns geht es darum, dass wir die Fragen, die es in der Öffentlichkeit dazu gibt, dass wir die auch möglichst beantworten können, dass wir das ganze Verfahren auch transparent darstellen. Ich glaube, das ist notwendig, wenn man zum Schluss auch Akzeptanz für einen Standort in Deutschland haben will, dass man das Verfahren so transparent wie nur irgendwie möglich macht." SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler hat mit Franz Untersteller gesprochen.