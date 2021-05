Die Mitglieder des Wirtschaftsverbands Industrieller Unternehmen in Baden (WVIB) sind heute zu einem in der Corona-Krise etwas seltsam anmutenden Event geladen: ein sogenannter Gute-Laune-Gipfel. Die circa einstündige Veranstaltung im Online-Format will der Verband als Gegenmodell zu den eher mühseligen Corona-Gipfeln von Bund und Ländern verstanden wissen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph, erklärt Hauptgeschäftsführer Christoph Münzer, warum Unternehmen in Baden trotz allem Grund zu guter Laune haben. Welchen Branchen es gut und welchen weniger gut geht, und dass unabhängig davon gute Laune ein Muss für jeden Unternehmer sei.