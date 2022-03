Unternehmer BW zu Homeoffice: Betriebe sollten entscheiden

Ab nächster Woche gelten deutlich gelockerte Corona-Regeln, auch am Arbeitsplatz - trotz wieder steigender Infektionszahlen. Nach dem Verordnungsentwurf des Bundesarbeitsministeriums sollen dann die Unternehmen entscheiden, wie hoch die jeweilige Gefährdung ist und welche Hygienekonzepte nötig sind. Der DGB warnt davor, den Corona-Schutz am Arbeitsplatz zu vernachlässigen und fordert weiterhin Homeoffice, wo es möglich ist.

Diese Forderung hält Peer-Michael Dick, Hauptgeschäftsführer von Unternehmer Baden-Württemberg e.V. für "vorläufig vorgeschoben". Er sieht darin die "Vorboten der allgemeinen Forderung nach Homeoffice" nach dem Ende der Pandemie. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph zeigte sich Dick überzeugt, die Unternehmen hätten auch schon vor Corona "Homeoffice-Regelungen verantwortlich umgesetzt". So sollte es auch in Zukunft sein, denn es könne "keine einheitliche Lösung geben, weder über die verschiedenen Branchen noch über jede Arbeitsaufgabe" hinweg. Deshalb sollte man die Entscheidung über Homeoffice "den Betrieben und ihren jeweiligen Belegschaften überlassen, wo das sinnvoll ist", so Dick.