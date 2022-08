Unter die Haut - Tattoos, Piercings & Co.

Das Traumfinale steht: Am Sonntag trifft Deutschland im Endspiel der Europameisterschaft auf England. Der deutsche Frauenfußball hat einen Kick dieser Art nötig – die Zahl der Mädchen und Frauen in Vereinen hat sich in den letzten zwölf Jahren halbiert. Warum stehen die Fußballerinnen so sehr im Schatten ihrer männlichen Kollegen? Und was braucht es, um den Frauenfußball zu puschen? mehr...