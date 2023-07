Unstimmigkeiten in der Ampel-Koalition für FDP kein "Streit", sondern "Qualitätssicherung"

Der Bundestag ist in seiner letzten Sitzungswoche. Für viele Abgeordnete ist es, wie für den Rest der Bevölkerung auch so kurz vor dem Urlaub: Auf der Arbeit wird es nochmals richtig stressig - man will möglichst viel noch möglichst schnell vor der Auszeit erledigen. Durch den Streit der letzten Monate innerhalb der Ampel um das sogenannte "Heizungsgesetz" oder auch aktuell um die Sparmaßnahmen im Haushalt für 2024 stecken noch viele wichtige Gesetzesvorhaben in dieser letzten Sitzungswoche - wobei: Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen will Gyde Jensen von der FDP das so nicht stehen lassen. Sie ist seit 2017 Bundestagsabgeordnete und findet nicht, dass ihre Partei für Streit in der Bundesregierung gesorgt hat, es sei um "Qualitätssicherung" gegangen. Das sei gut und richtig - nur, dass dies in der Öffentlichkeit geschehen sei, bedauert sie.