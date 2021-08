So schön, so modisch und so günstig! In uns allen steckt bisweilen ein Schnäppchenjäger. Doch so befriedigend das Shoppingerlebnis zunächst sein mag, so schlecht wird das Gewissen, wenn wir an die denken, die die 19,50 Euro-Jeans genäht haben. So erging es auch Schauspielerin und Greenfluencerin Marie Nasemann, die ihre Karriere als Model startete und bald fünf prallgefüllte Kleiderschränke besaß. Shoppen war ihr Hobby. Doch dann kam der Wendepunkt und sie erkannte: Fast Fashion bedeutet nicht nur unmenschliche und teils lebensgefährliche Arbeitsbedingungen, es ist vor allem eine globale Klimakastrophe. Darüber schreibt sie in ihrem Buch "Fairknallt - mein grüner Kompromiss" und spricht über nachhaltige Mode im SWR Aktuell Kontext. mehr...