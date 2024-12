"Unser Gesundheitssystem hat bei Barrierefreiheit ein Qualitätsproblem"

Wenn nur etwa 25 Prozent der Arztpraxen in Deutschland barrierefrei sind und Menschen mit Behinderungen aber auch in das Solidarsystem der gesetzlichen Krankenversicherungen einzahlen, aber nicht die gleiche Arztwahl haben, kann das so nicht bleiben. Da ist auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung aufgerufen, etwas in die Wege zu leiten, damit dieser Zustand besser wird.